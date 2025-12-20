Valeria Palacios es Finalista del "World Education Medal"; Es la Primera Veracruzana en Lograrlo

En un mundo donde la robótica y la inteligencia artificial son parte del presente, se informó que una estudiante mexicana del estado de Veracruz podría convertirse en la primera mujer latina en ganar la medalla mundial de educación. Se trata de la “World Education Medal 2025", que es organizada a nivel global por una empresa con sede en Inglaterra experta en el ámbito de tecnología digital.

Video: Valeria Palacios es la Primer Veracruzana Finalista en los Premios "World Education Medal"

Valeria Palacios es la joven que representará a México; estudia dos carreras: mecatrónica los fines de semana en una universidad privada e ingeniería en electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER).

Noticia relacionada: Tito Nieves en Veracruz: Cantante Llega para Firmar Mural Previo a su Último Concierto

Valeria Palacios es delos jóvenes más destacados del ITVER

La joven estudiante está entre los estudiantes más destacados del mundo que participan en dicha competencia y fue seleccionada entre los cinco finalistas del premio al postular todos los trabajos que ha realizado con inteligencia artificial. Dicho premio se otorga el próximo mes de enero en Londres, Inglaterra.

Metí mi nominación, postulé todos los trabajos que hemos hecho a través de los años con inteligencia artificial y fue cuando fui seleccionada como finalista.

Mencionó que los proyectos que ha realizado en equipo le han ayudado a destacar en el área de la robótica e inteligencia artificial.

Veo un mundo bastante padre si se sabe utilizar; la parte clave es saber utilizar la inteligencia artificial para hacer un bien

Marco Antonio Salgado Cervantes, Director del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER), menciona que están muy orgullosos y contentos de que Valeria sea finalista de un premio mundial y es la única del continente americano en participar en dicha competencia.

Estamos muy orgullosos y contentos de que Valeria sea finalista de un premio mundial; prácticamente todos los países participaron, pero Valeria es la única que está del continente americano.

Valeria es la única mujer entre los finalistas y, de ganar, será la primera vez que una estudiante mexicana lo logre.

Historias recomendadas:

LAVR