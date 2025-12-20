Dan Último Adiós a Lucero Ramírez, Exreina de Belleza Fallecida en Accidente en Veracruz

Durante este fin de semana, fue sepultada Lucero Ramírez, exreina de belleza, en el minucupio de Otepan, al sur del estado de Veracruz. El cortejo fúnebre recorrió las calles, con una cabalgata, así como música de banda, entre aplausos y un homenaje. Después de una misa oficiada en la parroquia del Señor de la Salud, fue llevada al panteón del Cerro de las Luces.

Lucero tenía 22 años cuando murió el pasado 17 de diciembre en un accidente registrado sobre la carretera Veracruz-Córdoba; en la unidad iba junto con su madre a buscar juguetes y regalos para los niños del municipio de Oteapan. La joven fue Miss Turismo Latino Cosoleacaque en el año 2024 y candidata a Miss Turismo Latino Veracruz; le sobreviven, además de sus padres, sus hermanos Carlos Alberto, Alejandro y Diana. Su muerte consternó a la zona sur del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Muere Exreina de Belleza, Lucero Ramírez, en Fuerte Accidente Automovilístico en Veracruz

Lucero fue velada en su domicilio en Oteapan, Veracruz

La noche de este jueves 18 de diciembre, familiares y amigos de la exreina de belleza, Lucero Guadalupe Ramírez, llegaron al domicilio donde es velada la exreina de belleza de Oteapan, para acompañarla. La sala de su domicilio ubicado en el municipio de Cosoleacaque se encuentra adornada por coronas y arreglos florales que acompañan el ataúd de madera al que se acercan las personas para despedirse de la joven. Entre arreglos florales se alcanza a leer en una de las coronas un mensaje con las palabras: "Vuela muy alto, lucerito... Atte.: Muñecos".

Video: Muere Exreina de Belleza en Accidente en Autopista Veracruz–Córdoba

Se informó que hoy viernes, el cortejo fúnebre saldrá del domicilio donde esta siendo velada alrededor de las 12:00 del día hacia "La Bombonera", donde se le rendirá un homenaje. Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, el cortejo saldrá con dirección a la parroquia "El Señor de la Salud", donde se realizará la misa de cuerpo presente, mientras que último adiós será en el panteón municipal de Oteapan, lugar que la vio nacer.

Cabe recordar que Lucero perdió la vida en un accidente en la carretera Veracruz-Córdoba; en el lugar se lograron observar varios juguetes; refieren que estos serían entregados a niños de escasos recursos durante las posadas ya programadas.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Geldy Cruz | N+ Veracruz

LAVR