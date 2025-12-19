Sujeto es Asesinado a Disparos a Bordo de un Automóvil en Minatitlán, Veracruz

En el municipio de Minatitlán, ubicado al sur del estado de Veracruz, se registró un hecho de violencia que provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad la tarde de este viernes 19 de diciembre a la altura de la colonia Díaz Ordaz.

Según la información obtenida hasta el momento, un hombre presuntamente fue atacado a disparos la tarde de este viernes mientras circulaba a bordo de un automóvil sobre el bulevar Institutos Tecnológicos, a la altura de la colonia anteriormente mencionada.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos dispararon en contra de la víctima que se encontraba dentro de un vehículo, el cual quedó con varios impactos de bala.

Video: Asesinan a Fotógrafo a Disparos en Córdoba, Veracruz

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio donde se registró el ataque y procedieron a acordonar la zona para comenzar a realizar las primeras diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento, se desconoce la identidad del conductor de la unidad que fue atacado por sujetos armados en la colonia Díaz Ordaz del municipio de Minatitlán, Veracruz, la tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada: Detienen a Taxista por Presunto Secuestro Exprés en Coatzacoalcos

Taxista es encontrado sin vida y con huellas de violencia tras ser reportado como desaparecido en Veracruz

El cuerpo de un taxista fue encontrado sin vida a escasos metros de la carretera Transístmica, con visibles huellas de violencia e impactos de bala. El hallazgo se registró sobre un camino de terracería de Soconusco, al sur de Veracruz.

Se informó que desde el pasado lunes, el taxista había sido reportado como desaparecido en el municipio de Acayucan, al sur del estado. Vecinos realizaron el reporte a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acordonaron el área al confirmar que se trataba de un homicidio.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Peritos Criminalistas realizaron las diligencias de ley y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). De este hecho de violencia no se reportan personas detenidas ni fue revelado el móvil del ataque.

Historias recomendadas:

LAVR