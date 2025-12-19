Fuerte Movilización por Incendio en Vivienda de Veracruz; Se Quemaron los Frijoles

Un incidente se registró durante la tarde de este viernes 19 de diciembre en un domicilio de la calle Diego de Ordaz en la colonia Rigo, localizado en el municipio de la ciudad de Veracruz. Este hecho originó la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conato de incendio registrado en el área de la cocina de la vivienda cuando uno de los moradores se encontraba cocinando y, por un presunto descuido, el sartén con frijoles que tenía en la estufa comenzó a incendiarse.

Habitantes del domicilio y vecinos, al percatarse de la situación, dieron aviso a las autoridades correspondientes a través del número de emergencias 911. Minutos después del reporte, arribaron hasta el lugar de los hechos elementos del cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes se encargaron de sacar los frijoles para evitar que la situación escalara a mayores y afectara a los domicilios cercanos de donde se registró este incidente.

No se reportaron personas lesionadas por incendio ocasionado por sartén de frijoles en Veracruz

Derivado de estos hechos, la movilización de los cuerpos de emergencia generó expectación entre los vecinos, quienes se acercaron para dar crédito a lo que sucedía. Así mismo, la circulación fue cerrada a los vehículos mientras autoridades y Bomberos Conurbados realizaban las labores para sofocar el incendio y determinar las causas que originaron dicho incendio.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer que, como resultado de este incidente, no hubo reporte de personas lesionadas o que hayan resultado con intoxicación por inhalación del humo emanado por el sartén con frijoles, la cual fue la presunta causa de dicho conato de incendio en la calle Diego de Ordaz de la colonia Rigo, localiada en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

