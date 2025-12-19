Fuego Consume Instalaciones de una Empacadora de Limón y un Tractocamión en Veracruz

Durante las primeras horas de este viernes 19 de diciembre se dio a conocer que al interior de una empresa empacadora de limones ubicada en el kilómetro 24 de la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura del municipio de Cuitláhuac, en la zona centro del estado de Veracruz.

Al punto arribaron como primeros respondientes elementos de los bomberos regionales de Cuitláhuac, y personal de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para realizar los trabajos y sofocar el fuego que prácticamente calcinó el lugar y un tractocamión con el que repartían la mercancía.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano instalaron y mantuvieron el acordonamiento en la zona. Además de realizar la inspección ocular por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Autoridades que acudieron para tomar conocimiento del suceso informaron acerca del inició de una carpeta de investigación por estos hechos, de los cuales sus causas no han sido esclarecidas. Según el reporte de hechos derivado de esta situación en la empresa empacadora no se reportan personas lesionados ni personas fallecidas.

Otro incendio ocurrido recientemente también en Cuitláhuac, Veracruz

Durante la noche del pasado jueves 11 de diciembre se informó acerca de los hechos ocurridos al interior de un edificio en Cuitláhuac, donde según el reporte ocurrió un incendio en el cual tres vehículos fueron consumidos por el fugo, además fueron reportados daños materiales de consideración en la estructura del inmueble.

El reporte indica que los hechos tuvieron lugar sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz. Siendo los Bomberos Regionales de Cuitláhuac quienes se presentaron como primeros respondientes al llamado de auxilio para intentar sofocar las llamas y evitar la propagación del fuego a las viviendas cercanas.

Hasta el momento derivado de este hechos no se reportaron lesionados. Las causas que originaron este incendio aún no han sido establecidas pero ya son investigadas.

