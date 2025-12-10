Joven con Discapacidad Muere al Quedar Atrapado en Incendio de su Vivienda en Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles 10 de diciembre en la zona del fraccionamiento Costa Dorada al norte de esta ciudad de Veracruz, se ha registrado un lamentable incidente en este sector habitacional. Este incendio se registró al interior de una vivienda situada sobre la calle Hacienda La Soledad del fraccionamiento antes mencionada.

Según los primeros reportes, se indica que al interior se encontraba una persona, se trata de un hombre de 30 años identificado como Alan, y se informó que era una persona con discapacidad, ya que para movilizarse requería de una silla de ruedas, y se confirmó que lamentablemente falleció tras este incendio. El inmueble fue consumido en su totalidad por las llamas de este fuerte incendio.

Noticia relacionada: Muere un Trabajador Más del Bar que Fue Incendiado en Puebla: Suman Seis las Víctimas

Tanto al exterior como al interior quedaron las marcas de este fuerte incendio, en el lugar se están realizando las diligencias pertinentes. Al lugar se presentaron elementos de periciales para hacer el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, para retirarlo de la vivienda y que sea trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Fuerte movilización por incendio en Fraccionamiento Costa Dorada en Veracruz

Al lugar se hicieron presentes elementos de Secretaría de Marina (SEMAR), y de elementos del cuerpo de bomberos quienes llegaron a atender esta situación para controlar, sofocar y enfriar la vivienda que fue consumida casi en su totalidad por la el fuego.

Video Fuerte Incendio Consume Vivienda en Veracruz Hay una Persona Discapacitada Fallecida Fraccionamiento Costa Dorada | N+

Además paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también llegaron al punto, quienes se encargaron de confirmar que el hombre ya no tenía signos vitales. Esta persona fue identificada como Alan, y se informo que contaba con alrededor de 30 años de edad y que se convirtió lamentablemente en la víctima mortal de esta situación que sorprendió a los habitantes de la zona del fraccionamiento Costa Dorada en Veracruz.

En la zona algunos vecinos señalaron que no se habían dado cuenta de lo que sucedía en la vivienda en llamas, sino hasta que empezaron a ver la fuerte movilización de cuerpos de auxilio y emergencias. Los que viven más cerca a unos cuantos metros lógicamente se dieron cuenta de este hecho, y se enteraron del deceso de la persona que vivía en este lugar es una persona discapacitada y quien ha fallecido lamentablemente tras este siniestro.

Historias Recomendadas:

FPF