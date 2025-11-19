Muere un Trabajador Más del Bar que Fue Incendiado en Puebla: Suman Seis las Víctimas

Este miércoles 19 de noviembre se confirmó la muerte de un trabajador más del bar incendiado en la Colonia Popular Coatepec de Puebla capital. Un ataque directo contra empleados del establecimiento provocó el fallecimiento de seis personas hasta el momento.

Se trata un hombre identificado como José Miguel de 30 años de edad, un trabajador del bar Lacoss Night Club, quien fue internado de urgencia en el Hospital General del Norte, y que se convirtió en la sexta víctima del atentado contra el establecimiento.

José Miguel se Suma a la Lista de Víctimas por Incendio en la Col. Popular Coatepec

Muere trabajador del bar incendiado en Puebla por lesiones y quemaduras

Se sabe que debido a las lesiones y afectaciones a las vías respiratorias, su estado de salud se agravó hasta que finalmente perdió la vida. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las indagatorias de este caso.

José Miguel de 30 años, se suma a la lista de víctimas mortales, junto con dos bailarinas y tres meseros del centro nocturno ubicado en la Avenida Nacional y la 105 Poniente de Puebla.

Noticia relacionada: Incendio Provocado en Centro Nocturno de Puebla Deja Dos Bailarinas y Cuatro Trabajadores Muertos

No han localizado a los responsables del ataque contra el bar Lacoss Night Club de Puebla

Las autoridades mantienen las dos líneas de investigación del caso; una estaría relacionada al cobro de derecho de piso, y la otra la posible venta de droga en el lugar. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por la balacera e incendio del bar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR