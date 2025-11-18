Revelan Líneas de Investigación en la Muerte de Bailarinas y Meseros de un Bar en Puebla

Personal de Bomberos, SUMA y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como de Policía Estatal, acudieron al centro nocturno ubicado en la Colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla, tras el reporte de incendio durante la madrugada.

Alrededor de las 4 de la mañana de este martes 18 de noviembre aparentemente sujetos hasta ahora desconocidos, prendieron fuego al bar Lacoss Night Club y dejaron encerrados a personal dentro del local.

Además, vertieron gasolina a un vehículo estacionado afuera, el cual también fue incendiado.

Mueren dos bailarinas y dos meseros del centro nocturno de la Colonia Popular Coatepec

El saldo de esta acción es la muerte de cinco personas, preliminarmente por intoxicación de monóxido de carbono. El fuego dentro del local y del automóvil blanco fue sofocado.

Rescataron a nueve personas con vida, algunas de ellas requirieron traslado. Un paramédico de SUMA resultó lesionado cuando intentaban abrir la puerta. Familiares llegaron al lugar buscando información.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones respecto de este hecho que presuntamente no fue accidental.

El vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que 6 sujetos a bordo de 3 motocicletas fueron los responsables del incendio en el centro nocturno de la 11 norte y 105 poniente, que dejó saldo preliminar de 5 muertos, entre ellos una persona de nacionalidad extranjera.

Investigan posible narcomenudeo o cobro de derecho de piso en el ataque al bar Lacoss Night Club de Puebla

Los responsables ingresaron al establecimiento, hicieron detonaciones de arma de fuego, posteriormente rociaron combustible y prendieron fuego.

El narcomenudeo y cobro de derecho de piso son las posibles líneas de investigación. De acuerdo con testigos y videos hay personas identificadas relacionadas con el hecho, el cual ya es investigado por la Fiscalía de Puebla.

Con información de Héctor Rangel y Ana Celia Lara

JAPR