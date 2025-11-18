Muere Familia en Fuerte Accidente tras Escapar de Presunto Intento de Asalto en Tlaxcala

Una familia de tres comerciantes perdieron la vida en un fuerte accidente contra un tractocamión luego de sufrir un supuesto intento de asalto cuando circulaban a bordo de su camioneta en la Autopista Amozoc-Perote en el estado de Tlaxcala.

De manera preliminar se sabe que el conductor del vehículo particular habría perdido el control tras un hecho previo, por lo que terminó invadiendo el carril en donde circulaba la unidad de transporte de carga a la altura del kilómetro 19.

El fuerte impacto sucedió la madrugada de este 18 de noviembre en el tramo de Zitlaltepec–Ixtenco, en donde automovilistas testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de seguridad arribaron al sitio junto a paramédicos, quienes confirmaron que tres personas ya no contaban con signos vitales por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La zona procedió a ser acordada mientras peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaban la recolección de indicios y el levantamiento de los cadáveres.

De acuerdo a las primeras investigaciones, un tráiler color azul embistió una camioneta tipo pick up con placas de circulación WM-4108B, luego de que esta sufriera una volcadura y terminará invadiendo el carril. De manera extraoficial se sabe que la unidad particular tenía posibles impactos de bala.

Debido a estas evidencias, se especula que los comerciantes habrían sido víctimas de un intento de asalto en la Autopista Amozoc-Perote, por lo que el conductor habría intentado de huir, sin embargo el resultado no fue como esperaba.

Horas después se confirmó la identidad de la familia que murió en el accidente, se trataba de Jesús "N" de 56 años de edad, Alejandra "N" de 60 años y Omar "N" de 36 años.

Las tres víctimas mortales eran originarios de la comunidad de San Gabriel Chilac y eran conocidos por ser comerciantes en la zona, incluso se sabe que en el momento de los hechos se dirigían hacia San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, para su día de venta.

En redes sociales se despidieron de la familia lamentando profundamente los hechos y exigiendo justicia por el caso, el grupo Caliventura La Sonora, agregó este emotivo mensaje.

San Gabriel Chilac se encuentra de luto ante la partida de estas tres personas trabajadoras, nobles y muy apreciadas por quienes tuvieron la fortuna de conocerlas.

Se sabe que Omar "N" conocido como "El Gomi" también se dedicaba a la música por lo que la miembros de la comunidad del entretenimiento se encuentra de luto.

