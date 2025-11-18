Incendio Provocado en Centro Nocturno de Puebla Deja Dos Bailarinas y Tres Meseros Muertos

Un ataque directo al interior de un bar en la Colonia Popular Coatepec de Puebla, dejó como saldo cinco personas sin vida. De acuerdo con los primeros reportes durante la madrugada un incendio provocado en el Bar Lacoss Night Club provocó la intoxicación de dos mujeres y tres hombres.

Alrededor de las 4 de la mañana las autoridades recibieron el reporte de un incendio en el centro nocturno ubicado sobre la Avenida Nacional cerca del cruce con la 105 Poniente, a unos metros de la 11 Sur.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) a través del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado, y apoyo de Protección Civil Municipal, acudieron a la Colonia Popular Coatepec donde confirmaron el suceso.

Los cuerpos de emergencias laboraron para sofocar el fuego en el bar y en un vehículo marca Toyota color blanco, dando prioridad a la atención de las personas que se encontraban al interior del inmueble.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que cinco personas fallecieron, preliminarmente por intoxicación de monóxido de carbono al interior del bar Lacoss Night Club. Las víctimas fueron identificadas como trabajadores del establecimiento; dos mujeres bailarinas y tres hombres meseros.

Investigan móvil de ataque directo contra personal de un bar en Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) labora en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Durante las acciones se logró rescatar con vida a nueve personas quienes de inmediato fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos y no se reportan personas detenidas.

Con información de N+

