Fue Detenido un Probable Responsable de la Balacera en la que Murieron Tres Policías en Puebla

Durante la detención del sujeto involucrado con la balacera en Huixcolotla, también aseguraron a una mujer, envoltorios con droga, armas y un auto.

Alfonso "N" y Brenda "N" fueron asegurados junto con un arma larga y un vehículo. Foto: X @SSPGobPue

Después de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre identificado como Alfonso "N", presuntamente vinculado con los hechos violentos registrados en Huixcolotla.

El sujeto portaba un arma larga y envoltorios que contenían droga y etiquetas que hacían alusión a un grupo delictivo, por lo que fue asegurado por los elementos de seguridad.

Durante la detención, también detuvieron a una mujer que se identificó como Brenda "N" de 26 años. En el operativo también aseguraron dinero en efectivo, cartuchos útiles y un vehículo sin placas de circulación.

Aseguran a probable responsable de la balacera en contra de policías municipales de Huixcolotla en Puebla

Tras diversas acciones y derivado de un operativo interinstitucional, las fuerzas de seguridad lograron ubicar a un hombre vinculado con la balacera en Huixcolotla, en la que tres elementos de la policía municipal perdieron la vida.

Alfonso "N" y Brenda "N" y los elementos de prueba quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común.

Mueren tres policías por ataque armado en San Salvador Huixcolotla, Puebla

El ataque armado contra policías del pasado domingo 2 de noviembre en San Salvador Huixcolotla dejó como saldo tres elementos sin vida. Un comando emboscó a los elementos quienes realizaban patrullaje de rutina.

Tres Policías Fueron Asesinados a Balazos en San Salvador Huexcolotla

La patrulla fue interceptada por dos camionetas color blanco sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de la Capilla de San Judas. En las unidades viajaban delincuentes armados quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra los uniformados y huyeron del sitio.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto “N”, Arturo “N”, y la comandante Yusami “N” quien sobrevivió al momento del ataque pero falleció durante la atención en el hospital.

