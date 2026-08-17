¿A Qué Hora Es el Examen de la UNAM Hoy? En Esta Zona se Complica el Tráfico

Hoy, 17 de agosto, miles de aspirantes acudirán a una de las sedes donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará el Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura, En N+ te compartimos a qué hora será y la zona donde se complicará el tráfico.

El Palacio de los Deportes, ubicado sobre avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, será sede de la aplicación para 53 mil 568 aspirantes durante los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

La UNAM no estableció un único horario para todas las personas aspirantes. Cada participante tiene asignados de manera individual día y hora.

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Por ello, quienes presentan el examen este lunes 17 de agosto deben consultar la información correspondiente a su cita en 'TU SITIO', dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) habilitó desde el viernes 7 de agosto este sistema para que las y los aspirantes pudieran revisar los datos específicos de su aplicación.

Este 17 de agosto de 2027, la aplicación será el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco. La sede se encuentra en el cruce de avenida Río Churubusco y Añil, por lo que el ingreso y salida de miles de aspirantes puede incrementar el flujo de vehículos y peatones en los alrededores.

El examen de control será en tres turnos: el primero que corresponde a este lunes será de 9:00 a 12:00 horas.

La recomendación para quienes tengan cita en este recinto es revisar con anticipación la ruta y considerar tiempo adicional para llegar a la sede.

Además, es importante tomar en cuenta que el horario de presentación no es el mismo para todas las personas, por lo que el movimiento en la zona puede extenderse durante diferentes momentos de la jornada.

La universidad estableció diferentes fechas de aplicación y pidió a las personas participantes consultar directamente 'TU SITIO' para conocer los detalles de su cita.

Así, para quienes tienen examen este lunes 17 de agosto, la información que aparece en su cuenta es la que determina la hora exacta y el lugar al que deben acudir. Las y los aspirantes pueden ingresar a 'TU SITIO' desde el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1 de la UNAM.

FBPT