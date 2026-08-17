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¿A Qué Hora Es el Examen de la UNAM Hoy? En Esta Zona se Complica el Tráfico

Hoy miles de aspirantes presentan la prueba; te indicamos el horario para que lo tomes en cuenta si pasas por la zona

Examen de control UNAMExamen de control UNAM. Foto: Cuartoscuro
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