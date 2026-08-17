Evita Esta Zona Hoy en CDMX: Afectaciones Viales por Examen de la UNAM

Este lunes, 17 de agosto de 2026, continúa la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Te decimos dónde hay afectaciones viales para que evites la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Largas Filas para Examen de Control de la UNAM en CDMX

Cabe recordar que la aplicación del examen será hoy 17 de agosto, mañana martes 18 de agosto y miércoles 19 de agosto, en tres turnos:

Lunes 17 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Se prevé que el examen de control se aplicará a para 53,568 aspirantes durante los tres días, en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Además, toma en cuenta que aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM se manifestarán hoy, de acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para exigir:

Que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente por las autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

Hora: 08:00.

Lugar: Palacio de los Deportes en Añil No.667, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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