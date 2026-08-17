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Evita Esta Zona Hoy en CDMX: Afectaciones Viales por Examen de la UNAM

Te decimos dónde hay afectaciones viales por examen de la UNAM, para que tomes precauciones

Examen de control de la UNAMExamen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención CDMX! Hoy inicia el examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes. Evita la zona y busca rutas alternas para evitar afectaciones viales.

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