Mueren Dos Adultos y un Adolescente por Ataque con Armas de Fuego en Puebla

El fin de semana tres hombres fueron asesinados de varios disparos de arma de fuego en el municipio de San Miguel Eloxochitlán, ubicado en la Sierra Negra de Puebla, entre las víctimas se encuentra un menor de 17 años.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Xonotipan–Loma Bonita. Las autoridades confirmaron que los cuerpos eran de un hombre de 30 años, otro de 28 y un menor de 17.

Identifican a víctimas de ataque armado en San Miguel Eloxochitlán

Hasta la tarde del domingo 2 de noviembre los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de Tehuacán, donde el médico legista realizó la necropsia de rigor.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha proporcionado información sobre el móvil del crimen, sin embargo, las familias ya identificaron a las víctimas y esperan la entrega de los cuerpos para trasladarlos a la comunidad de origen en la Sierra Negra.

Mueren tres policías de San Salvador Huixcolotla en Puebla por ataque armado

Un ataque armado a policías de Huixcolotla en Puebla, dejó como saldo tres uniformados sin vida. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes cuando un comando emboscó a los elementos quienes realizaban patrullaje de rutina.

Fueron interceptados por dos camionetas sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de la Capilla de San Judas.

Mueren Tres Policías por Balacera en Carretera Federal de Puebla

En las unidades viajaban delincuentes armados quienes sin mediar abrieron fuego contra la patrulla y después huyeron del sitio. Los policías se trasladaron al lugar, donde encontraron a sus compañeros baleados.

No obstante, dos de ellos murieron en el lugar de los hechos, debido a los disparos, mientras que la tercera víctima estaba gravemente lesionada y al ser trasladada a un hospital, perdió la vida.

