Dos Policías Municipales Fueron Asesinados a Balazos en Puebla; Sentencian a Responsable

Un hombre identificado como Gabriel "N" fue sentenciado a prisión luego de resultar responsable del homicidio de dos elementos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez en Puebla.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado junto a otro individuo, interceptó a las víctimas cuando circulaban sobre la Avenida Ignacio Zaragoza de dicho municipio.

Gabriel "N" y su cómplice, viajaban a bordo de una camioneta tipo Ram cuando comenzaron a atacar a balazos a los dos policías municipales; Lamentablemente uno de los agentes falleció en el lugar, mientras que otro logró ser trasladado a un hospital, sin embargo, posteriormente se confirmó su muerte.

Luego de la balacera en Los Reyes de Juárez, se registró una importante movilización policial la cual dio como resultado la detención de Gabriel "N" quien fue asegurado por Policías Municipales.

El hombre fue llevado al Ministerio Público y comenzó su proceso legal; Una vez desahogadas las etapas procesales se dictó su penitencia, a la cual la defensa interpuso un recurso de apelación, sin embargo este fue negado posteriormente.

El Tribunal de Alzada ratificó la sentencia condenatoria este 16 de octubre que con base a los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a los hechos sucedidos el 10 de febrero de 2019.

Gabriel "N" fue sentenciado a permanecer 35 años en prisión por el doble homicidio, además deberá realizar el pago por reparación del daño material, indemnización por muerte y compensación por daño moral en favor de las víctimas.

Cabe destacar que para no entorpecer el proceso legal, las autoridades no dieron a conocer las identidades de los dos policías municipales de Los Reyes de Juárez que fueron asesinados.

Con información de la Fiscalía General del Estado

