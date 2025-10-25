Un conductor captó el momento en que dos policías de tránsito del municipio de Coronango sacaron un arma de fuego y comenzaron a golpear su vehículo para presuntamente infraccionarlo mientras circulaba en la Autopista México-Puebla.

El hecho fue compartido en redes sociales por lo que rápidamente se viralizó y causó indignación a los usuarios; En la grabación se logra ver a los elementos de seguridad interceptando a la unidad y bajando rápidamente de su patrulla con una arma en mano.

El conductor implicado paró su marcha pero al ver la forma de reaccionar de los oficiales, procedió a conducir en reversa y mencionó lo siguiente

Tú no me puedes parar compa, es pista.

Los agentes de tránsito intentaron quitarle la placa a pesar de que el vehículo estaba en movimiento y al no poder hacerlo, uno de ellos comenzó a patear la unidad; Finalmente el ciudadano se incorporó al carril continuo y se fue del lugar.

Suspenden a policías municipales de Coronango que fueron captados en un presunto abuso de autoridad

Debido al posible abuso de autoridad, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango se pronunció al respecto a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

La institución dio a conocer que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal por parte de la persona agraviada, sin embargo, debido al video difundido en redes, se inició una investigación interna para analizar el comportamiento de los elementos.

Además, informó que los dos agentes implicados en el hecho fueron suspendidos de sus actividades de patrullaje hasta que se desarrolle el procedimiento administrativo.

Policías municipales no tienen jurisdicción para detener a conductores en la Autopista México-Puebla

Cabe destacar que la autoridad municipal mencionó que no tolerarán ningún hecho de corrupción, impunidad ni actos ilícitos por lo que se espera que en los proximos días se de a conocer su dictamen final.

Es importante mencionar que en el video solamente se logra ver el actuar de los oficiales, por lo que se desconoce la razón por la que querían detener al conductor, sin embargo, al ser policías municipales no tienen jurisdicción para realizar dicha acción en una carretera federal, en este caso en la Autopista México-Puebla.

Con información de Maggie Castillo

