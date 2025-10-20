Video: Policía Dispara en Legítima Defensa contra Sujeto con Machete Puebla

El domingo 19 de octubre un muerto y dos lesionados fue el saldo de una riña y agresión en la junta auxiliar San Antonio Mihuacán perteneciente al municipio de Coronango, Puebla. Testigos captaron el momento en que un policía actuó en defensa propia y abatió a un hombre.

Según los primeros reportes, dos hombres en estado de ebriedad discutieron y uno de ellos sacó un machete por lo que hirió severamente a su oponente.

Vecinos solicitaron apoyo de elementos de la Policía Municipal quienes al intentar disuadirlos fueron agredidos. Este fue el momento:

Uno de los hombres con machete en mano agredió a un uniformado quien en legítima defensa realizó un disparo, sin embargo, la bala provocó la muerte del civil.

Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Ocampo de San Antonio Mihuacán, junta auxiliar de Coronango en Puebla donde policías de la demarcación acordonaron el área y el cadáver del agresor quedó tendido en la calle con el arma blanca a un costado.

El elemento de la policía municipal y el civil lesionado fueron trasladados a un hospital de la zona, después de haber resultado con heridas por ataque con machete.

El lugar fue acordonado a la espera del arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes realizaron la recolección de indicios y el levantamiento de cuerpo. En la zona se presentó tensa calma debido a la muerte del sujeto apodado "El Piru".

