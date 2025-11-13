Balean a un Hombre que Presuntamente Estaba Secuestrando a un Taxista en Puebla

Cumplen orden de aprehensión en contra de un hombre que fue baleado a bordo de un taxi el pasado 5 de noviembre y que posteriormente fue auxiliado en la Calzada Ignacio Zaragoza en la colonia Maravillas de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el masculino identificado como Juan "N" abordó un vehículo tipo Tsuru habilitado como taxi en la colonia Malintzi, segundos después sacó un arma de fuego y amenazó al chofer para continuara la marcha.

Atienden a un hombre que fue baleado en un taxi en Puebla. Foto: N+

Momentos después una camioneta se emparejó con el taxi y sus tripulantes comenzaron a atacar a balazos al hombre que fingió ser un pasajero.

Los agresores emprendieron su huida, mientras que el taxista optó por solicitar ayuda sin dejar su unidad. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el taxista logra ver una patrulla estacionada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza por lo que de inmediato se aproxima para contarles los hechos.

Los elementos policías vieron al hombre baleado al interior del taxi y de inmediato pidieron apoyo al cuerpo de emergencias, por lo que minutos después arribó una ambulancia a la zona cercana a la calle Popocatépetl.

Detienen a Juan "N" presunto secuestrador de un taxista en Puebla

El chofer narró los hechos a los elementos policiales por lo que el agresor fue custodiado en su traslado a un hospital para que le brindaran la atención médica necesaria.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias durante las investigaciones del caso, se logró obtener una orden de aprehensión en contra de Juan "N", por lo que una vez que fue dado de alta, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo aseguraron.

Juan "N" fue detenido como posible responsable del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un conductor de taxi y fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con su proceso legal.

Respecto a los sujetos armados que lo atacaron, hasta el momento se desconoce su paradero, sin embargo, se espera que con la información proporcionada por Juan "N" se logre obtener más datos para conocer su identidad.

Con información de Maggie Castillo

MCS