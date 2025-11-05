Balean a un Hombre A Bordo de un Taxi al Norte de la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025 un hombre de una edad aproximada de entre 30 y 35 años de edad fue baleado mientras se encontraba al interior de un taxi en la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la colonia Maravillas en la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla (SSC) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para atender al herido y acordonar la zona para que agentes investigadores lleguen al sitio.

Hombre Baleado al Interior de Taxi en Colonia Maravillas de Puebla

Sujeto es baleado a bordo de un taxi en la Calzada Ignacio Zaragoza de la Colonia Maravillas en Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este miércoles cuando personas que circulaban sobre la Calzada Ignacio Zaragoza de la colonia Maravillas en la capital poblana escucharon detonaciones de arma de fuego resultando un joven de identidad aún desconocida herido por los disparos en su contra.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del ataque, sin embargo, trasciende que a unas calles del lugar de los hecho la víctima habría tenido un problema con sus agresores lo que habría desencadenado en el ataque con arma de fuego.

En un video grabado por una cámara de seguridad se puede observar como el conductor del taxi incluso invade carriles en sentido contrario para llamar la atención de los policías que se encontraban en la zona y solicitarles ayuda.

Balean a Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan en colonia Guadalupe Hidalgo de Puebla

El pasado 31 de octubre un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan resultó herido de bala en la colonia Guadalupe Hidalgo al sur de la ciudad de Puebla.

Noticia relacionada: Motociclista de 16 Años Fue Baleado Durante un Presunto Asalto en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado estaba asignado a la protección personal de funcionarios, aunque se desconoce si en ese momento se encontraba en su horario laboral o no.

De acuerdo con testimonios de los vecinos de la zona dados al equipo de N+, fue aproximadamente a las 16:30 horas cuando se escucharon los disparos, y al asomarse para ver qué ocurrió observaron a dos sujetos armados subiéndose a una camioneta para posteriormente escapar.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel

GMAZ