Motociclista de 16 Años Fue Baleado Durante un Presunto Asalto en Puebla
Un adolescente sufrió un ataque armado y presuntamente el robo de su motocicleta en la colonia San Isidro Castillotla de la ciudad de Puebla.
Un joven fue baleado durante un presunto asalto frente a un supermercado de la colonia San Isidro Castillotla de la ciudad de Puebla, la tarde de este domingo 5 de octubre.
El adolescente identificado como Emmanuel de 16 años de edad fue atacado con varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la calle Santa Isabel casi llegando a Antiguo Camino Real a Castillotla.
El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes que escucharon las detonaciones, sobre todo aquellos que llegaban o salían de la tienda de autoservicio que se encuentra a tan solo unos metros.
La víctima cayó al pavimento con al menos una herida de bala en el brazo mientras que los atacantes huyeron del lugar a un rumbo desconocido.
De inmediato personas que estaban cerca fueron a auxiliar al joven y dieron aviso al cuerpo de emergencias quienes minutos después arribaron a la colonia San Isidro Castillotla para brindar atención prehospitalaria al adolescente, sin embargo, debido a la gravedad de la herida tuvo que ser trasladado a un hospital.
A decir de los testigos, Emmanuel fue atacado a balazos durante un presunto asalto en donde los delincuentes lograron su cometido y robaron la motocicleta en donde se trasladaba.
La Policía Municipal de Puebla acordonó la zona para no entorpecer la escena del crimen y que se pudieran realizar las indagatorias subsecuentes.
Minutos después arribaron agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo la recolección de indicios y dar inicio con la carpeta de investigación para así esclarecer el caso y dar a conocer el móvil del ataque armado.
La víctima fue establecida en el nosocomio, sin embargo, se desconoce su estado de salud actualmente. Posteriormente deberá realizar una denuncia y dar detalles de lo sucedido para poder agilizar las investigaciones.
Con información de Ehécatl Mello
