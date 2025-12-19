Abandonan a Adulto Mayor en Calles de Coatzacoalcos; Autoridades le Negaron el Apoyo

Don Raymundo de 73 años, un adulto mayor originario del municipio de Las Choapas al sur de Veracruz, fue abandonado en las calles de la colonia Ampliación López Mateos en Coatzacoalcos. Los vecinos del lugar le dieron cobijo y alimentación ante la falta de apoyo de las autoridades.

María Méndez, una mujer que vive en Coatzacoalcos lo rescató y ayudó, brindándole comida a Don Raymundo quien fue abandonado desde el mes de octubre. Así lo narra.

Ese día estaba yo con mi esposo desayunando cuando unas vecinas me dijeron, mira salte mira qué te trajeron qué cosa pero salte entonces yo salí ahí estaba tirado el señor, ahí en la puerta en la banqueta, que dice que quiere comida

Niegan acceso al DIF a adulto mayor abandonado en Coatzacoalcos

Acudieron con las autoridades correspondientes sin encontrar ningún tipo de ayuda; también, solicitaron su entrada en algún de los asilos de la ciudad, lo cual le fue negado. La señora María Méndez cuenta su travesía al intentar encontrarle un hogar.

Fuimos al DIF, anduvimos recorriendo todo eso pero nos dijeron que por ahora que están haciendo cambio y por presupuesto no pueden levantar a nadie y que no lo podían aceptar, pasamos a cuatro personas a hablar igual nos dijeron que no podían entonces

La salud de Don Raymundo va en deterioro al presentar una hernia y problemas de salud más avanzados por lo que requiere de medicamentos especializados los cuales no pueden costear. Es por lo que solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para su atención inmediata.

Del total de la población mexicana, el 10 por ciento son adultos mayores, de los cuales, el 16 por ciento sufren de maltrato y abandono.

