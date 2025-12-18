Familiares Velan a Lucero Ramírez, Exreina de Belleza Fallecida en Accidente en Veracruz

La nohce de este jueves 18 de diciembre, familiares y amigos de la exreina de belleza, Lucero Guadalupe Ramírez, llegaron al domicilio donde es velada la exreina de belleza de Oteapan, para acompañarla. La sala de su domicilio ubicado en el municipio de Cosoleacaque se encuentra adornada por coronas y arreglos florales que acompañan el ataúd de madera al que se acercan las personas para despedirse de la joven.

Entre arreglos florales se alcanza a leer en una de las coronas un mensaje con las palabras: "Vuela muy alto, lucerito... Atte.: Muñecos".

Con adornos florales y mensajes de cariño, amigos y familiares se despiden de luceri. Foto: Noticias Veracruz Sur

Se informó que este viernes, el cortejo fúnebre saldrá del domicilio donde esta siendo velada alrededor de las 12:00 del día hacia "La Bombonera", donde se le rendirá un homenaje. Posteriormente, a las 03:00 de la tarde, el cortejo saldrá con dirección a la parroquia "El Señor de la Salud", donde se realizará la misa de cuerpo presente, mientras que último adiós será en el panteón municipal de Oteapan, lugar que la vio nacer.

Cabe recordar que Lucero perdió la vida en un accidente en la carretera Veracruz-Córdoba; en el lugar se lograron observar varios juguetes; refieren que estos serían entregados a niños de escasos recursos durante las posadas ya programadas.

Noticia relacionada: Madre e Hija se Accidentan en Motocicleta en Carretera Xalapa-Veracruz; Una Murió

¿Cómo y cuándo falleció Lucero Ramírez, exreina de belleza veracruzana?

Un accidente ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles 17 de diciembre originó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia debido a un fuerte percance automovilístico ocurrido sobre la autopista Veracruz-Córdoba a la altura del kilómetro 65, en el que se reportó que una mujer había sido una víctima fatal del mismo.

Minutos más tarde, se informó que la persona que falleció se trataba de Lucero Guadalupe López Ramírez, de 22 años, reina de belleza originaria del sur de Veracruz. Se dio a conocer que el deceso fue derivado de un fuerte accidente automovilístico.

Video: Muere Exreina de Belleza en Accidente en Autopista Veracruz–Córdoba

Según la información obtenida, la joven Lucero Guadalupe realizaba este viaje con el fin de adquirir juguetes y dulces, los cuales planeaba entregar a niñas y niños de comunidades vulnerables del sur del estado de Veracruz, esto con motivo de las fiestas decembrinas y la Navidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el peritaje ni los motivos que pudieron originar este fuerte accidente que provocó que la unidad donde se trasladaba Lucero Guadalupe saliera del camino y terminara volcada en este tramo carretero de la entidad veracruzana.

Noticia relacionada: Hombre Muere en Presunto Asalto en Institución Bancaria del Centro de Veracruz

¿Quién era Lucero Ramírez, la exreina de belleza que falleció en el accidente?

La joven de 22 años, Lucero Guadalupe López Ramírez, era originaria del municipio de Oteapan, ubicado en la región sur de la entidad. Fue estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana (UV) en la región Coatzacoalcos-Minatitlán con un promedio de excelencia.

Lucero logró sobresalir en certámenes de belleza en el sur de la entidad, ganando la corona como la Flor de Mayo en el año 2023 en el municipio de Oteapan, y fue reconocida como Señorita Independencia en el municipio de Cosoleacaque en el sur de Veracruz.

Participó en otros concursos de belleza como Miss Turismo Veracruz, donde representó con orgullo a la entidad, incluso a nivel nacional e internacional, además de haber iniciado una carrera de modelaje.

Lucero Ramírez también incursionó a su corta edad en el ámbito de la política como candidata a la Diputación Local por Acayucan en el Distrito 27 por el partido Movimiento Ciudadano; sin embargo, no obtuvo el cargo por el cual compitió.

Tras el suceso en el que la joven perdió la vida, algunos actores políticos del partido Movimiento Ciudadano, mediante redes sociales, recordaron a su compañera como una joven con luz propia, compromiso y una enorme calidad humana. Mediante internet se despidieron de ella con emotivos mensajes y compartieron su pésame.

Historias recomendadas:

LAVR