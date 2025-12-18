Sentencian a Más de 100 Años de Prisión a Tres Secuestradores en Veracruz

Durante la tarde de este jueves 18 de diciembre, por medio de sus canales digitales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), se lograron tres sentencias condenatorias.

La primera sentencia se logró en contra de Lino Vicente "N" por 125 años de prisión y la segunda fue contra dos personas; uno de ellos es Joseph Eduardo "N" y el otro Alejandro "N", condenados a 110 años de prisión. A los tres sujetos se les señaló de ser los responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Noticia relacionada: SEMAR Asegura Cargamento de Corteza de Mimosa en Veracruz; ¿De qué se Trata?

El cuerpo de la víctima fue encontrado en San Luis Potosí tras ser privada de la libertad en Veracruz

Los hechos por los cuales los sujetos fueron condenados a prisión ocurrieron el 2 de julio de 2019, en un terreno ubicado en la localidad de Tierra Amarilla, perteneciente al municipio de Pánuco, donde la víctima fue privada de su libertad.

Posteriormente, los familiares de la víctima recibieron la exigencia de un pago a cambio de su liberación. El 9 de agosto del mismo año, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en el ejido "Las Huatas", perteneciente al municipio de Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí, lugar donde los responsables la mantuvieron en cautiverio.

Video: Sujetos Armados Atacan a Disparos Caseta Ferroviaria en la Zona Centro de Veracruz

El juez, además de dictar las sentencias anteriormente mencionadas, estableció un pago por concepto de reparación de daños y suspendió sus derechos políticos y civiles dentro del juicio oral J-04/2025.

Actualmente, la identidad de la víctima de estos hechos de violencia registrados en 2019 se encuentra en calidad de resguardada, según lo informado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Historias recomendadas:

LAVR