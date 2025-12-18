Multas por Usar Pirotecnia en Veracruz 2025: ¿De Cuánto es la Sanción por Artefactos Explosivos?

Debido a la temporada navideña y con relación a las fiestas decembrinas, las autoridades de la ciudad de Xalapa informaron que, según los reglamentos municipales, en esta ciudad está totalmente prohibido el uso, almacenamiento o comercialización de pirotecnia.

Pese a estas restricciones, los ciudadanos han encontrado distintas formas para lograr adquirir estos artefactos explosivos y hacer de ellos un entretenimiento durante estas fechas de fiestas navideñas. Así mismo, las autoridades dieron a conocer que los ciudadanos pueden hacer reporte de manera anónima a los teléfonos 2281660933 o al número 228842120.

Se dio a conocer que las multas por el uso de pirotecnia con ruido van desde los 481 pesos hasta los 96 mil 220 pesos. El reglamento señala que solo en casos excepcionales se podrá utilizar contando con permiso de Protección Civil municipal.

¿Cómo afecta la pirotecnia a los perritos durante las fiestas decembrinas?

La pirotecnia para muchas especies de animales, como los perros, es un detonante de miedo, nervios y estrés que activan su instinto de supervivencia; por eso es que huyen ante una explosión, ya que su sensibilidad auditiva registra decibeles elevados, la cual es más de tres veces mayor al oído humano.

Video: Así Afecta el Uso de Pirotecnia a los Perritos Durante las Fiestas Decembrinas en Veracruz

Eliuth Miguel Hernández, médico veterinario, explica que tanto perros como gatos tienen un sentido auditivo muy sensible, por lo cual, aunque la pirotecnia explote a la distancia, lo perciben y los altera.

La pirotecnia en sí no es muy agradable para los animalitos; perros y gatos tienen un oído muy sensible. Los cohetes pueden estar a una cuadra; ellos los perciben y los altera; buscan refugio y en ocasiones no lo encuentran y suceden accidentes.

Dichos accidentes van desde tirar cosas dentro de casa, intentar huir y ser atropellados, incluso hasta llegar a morir de un infarto. En esta temporada, la detonación de pirotecnia aumenta, a pesar de estar prohibida en algunas ciudades.

