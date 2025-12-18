Madre e Hija se Accidentan en Motocicleta en Carretera Xalapa-Veracruz; Una Murió

Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada, la mañana de este jueves 18 de diciembre, como saldo de un accidente registrado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del Lencero con dirección a la ciudad de Veracruz.

Según los primeros reportes ambas mujeres, resultaron ser madre e hija, trabajadoras de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritas al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad.

El accidente se dio cuando las mujeres que viajaban a bordo de una motoneta, y presuntamente se incorporaban al carril de velocidad alta, hicieron corte de circulación y fueron impactadas por una camioneta de modelo atrasado.

Al momento del impacto la conductora perdió la vida, luego de ser arrastrada varios metros sobre el cofre de la unidad involucrada. Se informó que fue la madre quien habría sido la persona que falleció en el lugar.

Hasta el punto, fue necesaria la presencia de paramédicos de Protección Civil Municipal del municipio de Emiliano Zapata, quienes brindaron auxilio; sin embargo, únicamente confirmaron que una de las mujeres ya no contaba con signos vitales. La otra mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de Xalapa, debido a la gravedad de sus lesiones.

Motociclista lesionado en boulevard Córdoba-Peñuela

Un motociclista repartidor de comida rápida, resultó lesionado cuando un tráiler le hizo corte de circulación en el boulevard Córdoba-Peñuela, a unos metros de la entrada al Infonavit Arboledas.

Presuntamente el operador del tráiler no se percató de la presencia del joven que viajaba en una moto y quiso dar la vuelta en “U”, sin embargo, el repartidor quedó prácticamente debajo de la pesada unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para brindar primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su valoración. En el lugar Tránsito municipal deslindó responsabilidades.

