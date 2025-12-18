CMAS Xalapa: ¿Hasta Cuándo se Podrá Pagar el Servicio de Agua? Fechas y Oficinas

En la ciudad de Xalapa, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) informó mediante un comunicado que, debido al cierre financiero y presupuestal del ejercicio del año 2025, el límite para realizar los pagos correspondientes a este año será el viernes 19 de diciembre.



De igual manera, se dio a conocer que a partir del lunes 22 de diciembre se suspenderá la atención a los módulos de cajas; además, las oficinas centrales quedarán inhabilitadas para realizar los pagos correspondientes a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de la ciudad de Xalapa (CMAS). Según la información emitida por la dependencia, las oficinas que suspenderán la atención son:

Oficinas centrales

Miguel Alemán

Plaza Cristal

Plaza Xanat

Debido a esta determinación en las zonas de pago del servicio de agua potable, se pudo notar una importante presencia de ciudadanos que buscan terminar el año sin deudas y, en este sentido, evitar a toda costa acumular multas y recargos. En el boletín también se detalla que los servicios se reanudarán con normalidad a partir del próximo viernes 2 de enero del próximo año 2026.

Pausan trámites de emplacamiento durante diciembre en Veracruz

La oficina de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que, desde el pasado lunes 15 y hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, no se expedirán placas de servicio privado para automóvil, camión, remolque y ómnibus privado.

En este sentido, la dependencia gubernamental dio a conocer que solo se podrán hacer trámites para el canje de placas en la modalidad de motocicletas, así como de unidades de transporte público.

Además, se informó que los demás trámites sí se estarán realizando de manera normal en un horario de lunes a viernes, presentándose una suspensión de actividades programadas para los días 25 de diciembre y 1 de enero.

