Vuelca Tráiler Cargado de Botellas en Autopista Puebla-Veracruz; Personas Robaron la Carga

Durante la tarde de este jueves 18 de diciembre se registró un accidente en el que se vio involucrado un vehículo de carga. Una presunta falla mecánica y el aparente exceso de velocidad fueron la causa de la volcadura de un tráiler con doble plana, el cual iba cargado con cientos de paquetes de botellas con agua.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la avenida Pino Suárez, perteneciente a la colonia Aquiles Serdán, la misma que se encuentra paralela a la autopista 150D Puebla-Veracruz, a la altura del kilómetro 268 en Nogales.

Video: Motociclista Termina Lesionado al Chocar con un Tráiler en el Bulevar Córdoba-Peñuela, Veracruz

La unidad siniestrada tiene registro de una empresa del municipio de Huiloapan, y de acuerdo a los reportes, era manejada a presunto exceso de velocidad. Ambas planas y el tractocamión quedaron desbaratados; luego del accidente se dio a conocer que el conductor escapó.

Vecinos acudieron para hacer actos de rapiña y prácticamente vaciaron las planas. Fueron elementos de la Guardia Nacional (GN), división carreteras, los que tomaron conocimiento de los hechos.

Noticia relacionada: Multas por Usar Pirotecnia en Veracruz 2025: ¿De Cuánto es la Sanción por Artefactos Explosivos?

Tráiler vuelca en autopista Xalapa-Perote y habitantes hacen actos de rapiña

La tarde del pasado martes 16 de diciembre se registró un accidente en el cual un tráiler cargado con maíz terminó volcado sobre la autopista Xalapa-Perote en el kilómetro 139, en la localidad del Fresno. Tras este incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Es de mencionar que, en cuestión de un par de minutos, decenas de personas llegaron hasta el lugar del incidente e iniciaron los actos de rapiña; en el punto, velozmente los habitantes descargaron el maíz que cargaba la unidad pesada. De acuerdo a testigos, después de la volcadura, el operador del tráiler se subió a otro tráiler y se dio a la fuga.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

LAVR