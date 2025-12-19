Volcadura en Carretera Xalapa-Veracruz Deja Como Saldo un Fallecido y Varios Lesionados

Un muerto y varios lesionados fue el saldo que dejó un accidente automovilístico registrado durante la mañana de este viernes 19 de diciembre sobre la carretera Xalapa-Veracruz con dirección al municipio veracruzano.

Los hechos se suscitaron cerca del kilómetro 043+100, en las inmediaciones que conectan con el libramiento de Plan del Río, cerca de la localidad de Rinconada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, donde un vehículo se impactó contra una camioneta; esta última terminó volcada.

Video: Tractocamión Choca Contra Taxi en Calle de Córdoba; Así Fue el Momento

A escasos metros del hecho, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona, mientras las unidades de emergencia y seguridad arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados y gestionar su traslado al hospital más cercano. Por varios minutos la circulación vial se vio suspendida por la Guardia Nacional (GN) División Carreteras.

Noticia relacionada: Vuelca Tráiler Cargado de Botellas en Autopista Puebla-Veracruz; Personas Robaron la Carga

Se desconocen las causas del accidente registrado en la carretera Xalapa-Veracruz

Las autoridades informaron que hasta este momento no se tiene información sobre las posibles causas del accidente que se registró alrededor de las 9:00 de la mañana de este viernes 19 de diciembre sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del libramiento de Plan del Río.

Los primeros reportes señalan que el accidente registrado durante esta mañana dejó como saldo al menos a una persona sin vida, así como varias personas más con lesiones, por lo que fueron trasladadas a un hospital.

Al lugar de los hechos acudió personal del cuerpo de paramédicos de la delegación de Rinconada, así como elementos del grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encargaron de brindar atención prehospitalaria a las personas que resultaron heridas.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes en la zona, mientras que el tránsito vehicular se vio afectado de manera parcial.

Historias recomendadas:

LAVR