Detienen a Taxista por Presunto Secuestro Exprés en Coatzacoalcos

Durante la mañana de este viernes 19 de diciembre, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) con sede en Coatzacoalcos dieron a conocer por medio de un comunicado que se realizó la captura de Carlos "N", quien, según lo informado, se desempeñaba como taxista y ex agente de tránsito de la ciudad.

El delito por el cual fue señalado el ahora detenido Carlos "N", según el reporte emitido por las autoridades, es por el presunto delito de secuestro exprés.

Carlos "N" estaría relacionado con diversas privaciones de la libertad a usuarios de taxis; mientras los mantenía privados, les robaban pertenencias de valor, así como tarjetas bancarias para disponer de efectivo en cajeros de la ciudad.

Video: Aplicarán Operativo Contra Taxis PirataAplicarán Operativo Contra Taxis Piratas en Coatzacoalcos: ¿Dónde se Ubicará?as en Coatzacoalcos

La detención de Carlos "N" estaría relacionada con hechos ocurridos a principios de este mes de diciembre, donde la víctima habría sido una persona de la tercera edad, quien abordó el vehículo con colores oficiales de taxi, sentándose en el asiento del copiloto.

Según lo informado por las autoridades, tras abordar el vehículo, la víctima no se percató de que en la parte trasera del taxi se encontraba un cómplice de Carlos "N" y entre los dos, sometieron a la víctima, privándolo de la libertad para posteriormente proceder a robarle todos los artículos de valor que llevaba.

Se informó que Carlos "N" fue puesto a disposición del juez que lo reclama dentro del cuadernillo de orden de aprehensión número 706/2025, iniciando así el término constitucional para resolver la situación jurídica del ahora detenido en las próximas horas.

Noticia relacionada: Sentencian a Más de 100 Años de Prisión a Tres Secuestradores en Veracruz

Detienen a extorsionadores que operaban en el municipio de Chinameca, Veracruz

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en la zona sur del estado de Veracruz obtuvo vinculación a proceso en contra de Eliezer “N” y Pamela “N” como presuntos responsables del delito de extorsión, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 10 de diciembre del presente año en curso, en la localidad Agua Fría del municipio de Chinameca, Veracruz, cuando presuntamente exigieron una cantidad de dinero a la víctima. El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 408/2025.

Historias recomendadas:

LAVR