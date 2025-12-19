Clima en Veracruz por Frente Frío 22: ¿Habrá Lluvias en Diciembre 2025? PC Emite Aviso Especial

La Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial por el ingreso del Frente Frío 22 al Golfo de México el cual llega acompañado de una Vaguada, lo cual ocasionará cambios significativos en las condiciones del clima para el estado de Veracruz.

Se espera que la vaguada establecida sobre el suroeste de Golfo de México interactúe con el Frente Frío 22 que se localiza desde el noreste de Estados Unidos hasta el centro del estado de Tamaulipas.

Esta situación aumentará el potencial de lluvias y tormentas en cuencas del sur, las cuales presentan una tendencia a extenderse a otras regiones durante este viernes y se prevé su disminución durante el transcurso del día de mañana sábado 20 diciembre.

Video Frente Frío 22: Habrá Bajas Temperaturas, Vientos y Heladas en el Norte, Oriente y Centro del País | N+

Los modelos señalan el aumento de la divergencia del viento en altura, reactivando la vaguada del suroeste del Golfo, estableciéndose un temporal lluvioso durante gran parte de la próxima semana, con el mayor impacto durante lunes y martes, y con los máximos acumulados en cuencas del sur.

¿Dónde se ubica el Frente Frío 22 este viernes?

Para este viernes 19 de diciembre, el Frente Frío número 22 se extiende sobre el oeste del Golfo de México, donde interactúa con una vaguada. En Veracruz, favorece el desarrollo de nublados con lluvias y tormentas, especialmente en el sur de Veracruz, con viento del Norte y Noroeste con rachas de 45 a 60 km/h en la costa y oleaje de 1 a 1.5 metros.

Los pronósticos indican que entre el día sábado 20 y domingo 21 por la mañana, se prevé que las condiciones del tiempo mejorarán, con tiempo despejado a medio nublado, con temperaturas máximas de 24 a 28 ℃. Con la presencia de viento del Noreste y Este de 20 a 30 km/h.

Noticia relacionada: Nuevo Frente Frío 22, a la Vista: ¿Fenómeno Meteorológico Afectará a México?

Sin embargo, a partir de la tarde y noche del domingo, y del lunes 22 al jueves 25, se espera aumento en la nubosidad con potencial para lluvias y tormentas, especialmente matutinas en el litoral, y vespertinas y nocturnas en montaña, con acumulados máximos de 20 a 50 milímetros en la mayoría de las cuencas, sin descartar valores mayores de 70 a 100 milímetros en el sur.

El viento será del Norte y Noroeste, con rachas de 40 a 55 km/h en la costa, elevando el oleaje de 1.0 a 1.5 metros. La temperatura presentará poco cambio, aunque con tendencia a disminuir durante el inicio de la semana, con posibles heladas en alta montaña.

Lluvias y tormentas se pronostican para Veracruz en las próximas 24 horas

Para el transcurso de las próximas 24 horas aumenta el potencial de lluvias y tormentas, principalmente del centro al sur de la entidad, según los datos proporcionados por las autoridades de Protección Civil los acumulados más altos se esperan para la zona sur.

Según las imágenes de satélite para el estado de Veracruz, se observa nubosidad, especialmente en el extremo sur de la entidad. Se detecta actividad eléctrica sobre Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán y se ha extendido hacia Hidalgotitlán, y de forma aislada en la costa centro, en el resto de la entidad, se nota tiempo despejado a medio nublado.

Video Clima en México del 19 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Frente Frío 22 | N+

Durante esta tarde-noche continuarán las lluvias, chubascos y tormentas aisladas en la zona sur, previendo que algunas puedan extenderse con menor intensidad en montañas y áreas del norte. El viento se prevé sea del Norte con rachas de 45 a 60 km/h en el área de costa. Se recomienda a la población extremar precauciones en zonas costeras por oleaje elevado y en montaña por bajas temperaturas y posibles heladas, así como disminución de la visibilidad por nieblas matutinas y nocturnas.

Historias Recomendadas:

FPF