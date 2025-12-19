Tito Nieves en Veracruz: Cantante Llega para Firmar Mural Previo a su Último Concierto

Entre porras, aplausos y fotografías, fue recibida la estrella salsera Humberto Nieves, mejor conocido como Tito Nieves, músico e intérprete originario de la Isla de Puerto Rico, al llegar al Barrio de La Huaca.

Decenas de personas se reunieron en la esquina de la calle Zapata y Primero de Mayo para ver al intérprete de canciones como "Fabricando Fantasías" y "Ya No Queda Nada", que acudió para firmar un mural con su imagen.

En el lugar, fue recibido por el pintor Miguel Ángel Rodríguez, conocido como “Poderoso”, quien se encargó de llevar a cabo la realización del mural del conocido cantante. Tras encontrarse, el cantautor y el pintor se saludaron e intercambiaron palabras, en las que Tito mencionó que se encontraba lleno de alegría, pues recuerdos como estos son los que uno se lleva.

Me llena de mucha alegría porque lo único que me llevo son estos recuerdos; lo demás, la plata, la casa, todo lo demás se queda.

Tito Nieves forma parte de los artistas retratados en muros del Barrio de la Huaca en Veracruz

Las porras hacia la estrella salsera y los celulares captando el momento no pararon. Tras firmar el mural realizado en su honor, sus fanáticos intentaron tomarse una foto con el artista puertorriqueño; sin embargo, ante la gran cantidad de gente que se dio cita en el lugar, Tito Nieves tuvo que ser retirado por su equipo de trabajo del lugar.

Tras su partida y al no poder conseguir la foto con el cantante salsero, la gente que se encontraba en el sitio continuó tomándose fotos en el mural. Miguel Ángel Rodríguez, grafitero conocido como “Poderozo”, ha pintado murales en todo el Barrio de La Huaca, que incluyen a personajes como Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Nelson Kanzela, Jemanuel, entre muchos más.

Instantes más tarde, Tito Nieves agradeció mediante sus redes sociales el recibimiento que le brindó la comunidad veracruzana tras su llegada al puerto jarocho y mencionó que los vería más tarde.

Además, es de mencionar que este viernes 19 de diciembre, día en el que se suscitó este hecho, Tito Nieves cantará en el Auditorio Benito Juárez presentando su Último Tour, donde se espera que interprete los grandes éxitos que han formado parte de su extenso repertorio musical.

