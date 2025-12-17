¿Quién Era Lucero Ramírez? Exreina de Belleza y Excandidata Política Fallecida en Veracruz

Lucero Guadalupe López Ramírez era originaria del municipio de Oteapan ubicado en la región sur de la entidad, contaba con 22 años de edad, fue estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana (UV) en la región Coatzacoalcos-Minatitlán con un promedio de excelencia.

Lucero logró sobresalir en certámenes de belleza en el sur de la entidad, ganando la corona como la Flor de Mayo en el año 2023 en el municipio de Oteapan, y fue reconocida como Señorita Independencia en el municipio de Cosoleacaque en el sur de Veracruz.

Además, inició una carrera en el modelaje participando en otros concursos de belleza como Miss Turismo Veracruz, donde representó con orgullo a la entidad incluso a Nivel Nacional e Internacional.

Aparte de su carrera en las pasarelas la joven Lucero Ramirez también incursionó a su corta edad, en el ámbito de la política como candidata a la Diputación Local por Acayucan en el Distrito 27 por el partido Movimiento Ciudadano, donde no obtuvo el cargo por el cual compitió.

Algunos actores políticos del partido Movimiento Ciudadano mediante redes sociales recordaron a su compañera Lucero Ramírez, como una joven con luz propia, compromiso y una enorme calidad humana. Mediante internet se despidieron de ella con emotivos mensajes y compartieron su pésame.

Así fue el accidente donde falleció Lucero Ramírez en Veracruz

Durante las primeras de este miércoles 17 de noviembre CAPUFE reportó un fuerte accidente ocurrido en el kilómetro 65 de la autopista Veracruz-Cordoba. Según el reporte indicó que un vehículo había sufrido un percance lo cual habría ocasionado que terminara fuera de la vía de comunicación volcado.

Al lugar como primeros respondientes acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quien al llegar pudieron confirmar que en el lugar se encontraba una persona sin vida derivado de la fuerte colisión, más tarde se confirmó la identidad de la mujer fallecida resultando ser la excandidata y exreina de belleza Lucero Guadalupe López Ramírez.

Se dio a conocer que la exreina de belleza realizaba este viaje con la finalidad de adquirir juguetes y dulces los cuales pensaba llevar y repartir a los niños de la zona sur de Veracruz con motivo de la navidad, pero ya no llegó a su destino.

Además de la ahora fallecida, se informó que en el vehículo viajaban dos personas más, quienes resultaron con lesiones graves, por este motivo fueron trasladados a un hospital de emergencia para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud es reportado como delicado.

