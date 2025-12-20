Recomiendan No Nadar en Playa de Veracruz en Diciembre 2025: ¿Por Qué No es Apta para su Uso?
La COFEPRIS y SEMARNAT emitieron los resultados de los estudios sobre la calidad del agua en playas de México. Como resultado, se dio a conocer que seis de estas no son aptas para uso recreativo.
A través de un comunicado emitido por las entidades de salud y medio ambiente en México, informaron el día de hoy que seis playas en el país no son seguras para su "uso recreativo" durante estas vacaciones de invierno, ya que no se ajustan a “los estándares de calidad microbiológica establecidos”.
En el cuerpo de dicho comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dieron a conocer que estos lugares no cumplen con “las condiciones adecuadas de sanidad”, según el Tercer Monitoreo de 2025 de la Calidad del Agua de Mar.
#COFEPRIS y @SEMARNAT_mx dan a conocer el estado de la calidad del agua en playas mexicanas antes del periodo vacacional de fin de año.— COFEPRIS (@COFEPRIS) December 19, 2025
🌴https://t.co/SVkfS9dH52 pic.twitter.com/zxxOLROsMW
También se dio a conocer que, con los estudios de laboratorio realizados, las autoridades sanitarias y ambientales determinaron que el 98% de las playas monitoreadas (283 de 289) resultaron aptas para uso recreativo, al cumplir con los criterios de calidad microbiológica establecidos.
Según el reporte, el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 200 enterococos (NMP/100 mL). Se dio a conocer que una de estas playas no aptas para "uso recreativo" se encuentra en Veracruz, siendo esta Playa José Martí, situada entre los límites de la ciudad de Veracruz y Boca del Río.
Así puedes saber qué otras playas son aptas o no para su uso recreativo desde tu celular
La aplicación Playa Mx es una herramienta que te ayudará a identificar cuáles playas son adecuadas para disfrutar de tus vacaciones, y tiene como objetivo que las personas se informen sobre la calidad actual del agua en las 17 entidades costeras del país.
Para averiguar qué playas son adecuadas, abre la app y encontrarás un apartado por estados. Luego, selecciona tu destino y aparecerá la lista de playas por localidad. Finalmente, elige la playa que planeas visitar y verás que está señalada con un color. Si es verde, significa que es apta; si es roja, indica un alto nivel de contaminación.
