Choque Deja Como Saldo Dos Fallecidos; Ocurrió Entre los Límites de Puebla y Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado 21 de diciembre se registró un accidente automovilístico donde se reportó la muerte de dos personas. Los hechos se suscitaron en la autopista Perote-Cantona, a la altura del kilómetro 90, entre los límites de los estados de Puebla y de Veracruz, donde ambos vehículos chocaron de frente.

Hasta el punto donde se registró el accidente se dieron cita paramédicos de Perote, quienes atendieron en el lugar de los hechos a dos personas que resultaron lesionadas. Uno de los vehículos viajaba con una mujer y con su hijo, ambos originarios del puerto de Veracruz.

Se informó que en ese vehículo, la mujer resultó lesionada y fue necesario trasladarla a un hospital del municipio de Perote. Lamentablemente, su hijo, un joven de 25 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Identifican a las personas involucradas en el choque de la autopista Perote-Cantona

La mujer y el joven fueron identificados como María Guadalupe, de 48 años de edad, y Guillermo M. Por otro lado, en la camioneta siniestrada viajaba un masculino, el cual fue trasladado al Hospital Regional de Perote.

El hombre viajaba acompañado de una amiga, de la cual se reportó que perdió la vida en el lugar de los hechos. Los tripulantes de la camioneta fueron identificados como Israel Obrador, de 37 años, y María Yasmín S., de 36 años, y según los reportes, ambos son originarios de Jalapa.

Para poder rescatar los cuerpos de ambas víctimas fue necesario el arribo de personal de Escuadrón Nacional de Rescate, que con maniobras especiales y luego de varios minutos de trabajo lograron extraer los cuerpos inertes que quedaron entre los fierros retorcidos de los vehículos siniestrados.

