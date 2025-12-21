Joven Motociclista Pierde la Vida por Cuerda Atravesada en Calle de Huatusco, Veracruz

Iván Gutiérrez Islas, un joven de 23 años, perdió la vida el pasado sábado 20 de diciembre en el municipio de Huatusco cuando se trasladaba en una motocicleta. Según los reportes, los hechos se registraron la noche del sábado en el barrio de la Luz, cuando circulaba cerca de la capilla de este lugar y presuntamente se enredó con una cuerda que vecinos pusieron para cerrar la calle.

Motivo por el que salió proyectado contra el asfalto, donde quedó tendido y mal herido; cuerpos de emergencia le brindaron los primeros auxilios y fue ingresado al hospital Doctor Darío Méndez Lima, donde falleció instantes más tarde. La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y el exhorto sigue siendo manejar con mucha precaución y con velocidad moderada, así como evitar conducir en estado inconveniente.

Un percance vial sucedió en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del Lencero en dirección a Veracruz, el cual dejó como resultado una mujer fallecida y otra herida, durante la mañana de este jueves 18 de diciembre. De acuerdo con los primeros informes, ambas mujeres eran madre e hija y trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública; estaban adscritas al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad.

Al realizar un corte de circulación, las mujeres que viajaban en una motoneta y, supuestamente, se incorporaban al carril de velocidad alta, fueron golpeadas por una camioneta antigua. Cuando se produjo el impacto, la conductora falleció después de ser arrastrada durante varios metros sobre el cofre del vehículo implicado. Se comunicó que la persona que murió en el lugar fue la madre.



Fue indispensable que los paramédicos de Protección Civil Municipal del municipio de Emiliano Zapata estuviesen presentes; no obstante, solo confirmaron que una de las mujeres había dejado de tener signos vitales. La otra mujer fue llevada de manera urgente a un hospital en Xalapa porque sus heridas eran graves.

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

