Presunta Riña Deja Como Saldo Dos Personas Sin Vida en Veracruz
Julio Morán | N+
Dos personas sin vida fue el saldo que dejó una presunta riña en la colonia San José, al norponiente de la ciudad de Veracruz. Se desconoce el motivo de la agresión.
COMPARTE:
Una intensa movilización de elementos de seguridad se registró la noche de este sábado 20 de diciembre en la colonia San José, al norponiente de la ciudad de Veracruz, debido a un hecho de violencia ocurrido en dicho lugar que tuvo como consecuencia víctimas fatales.
De acuerdo con la información obtenida en el momento, el hecho responde a una presunta riña, ocurrida en calles cercanas a la carretera Veracruz-Xalapa. Los reportes indican que al menos dos personas sin vida fue el saldo de este suceso.
Según versiones, una de las víctimas habría quedado tirada en el suelo, al interior de una vivienda, mientras que la segunda logró salir y desplazarse; sin embargo, metros más adelante se desplomó cerca de la carretera Veracruz-Xalapa debido a las lesiones que presentaba.
Noticia relacionada: Sujeto es Asesinado a Disparos a Bordo de un Automóvil en Minatitlán, Veracruz
Se desconoce el motivo de la presunta riña en la colonia San José
El domicilio en el que se mencionó que quedó la persona sin vida se encuentra entre la avenida uno y la calle dos, mientras que la persona que logró desplazarse y que instantes después se desplomó llegó hasta las calles dos y tres, a orillas de la carretera Veracruz-Xalapa, al norponiente de la ciudad de Veracruz.
Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se encargaron de realizar el acordonamiento del área e instantes después, llegó personal de Servicios Periciales para proceder con el levantamiento de los cuerpos.
Hasta este momento, no se han dado mayores detalles acerca de este hecho, por lo que se desconoce el motivo que pudo haber detonado la presunta riña que dejó como saldo al menos dos personas sin vida en la colonia San José, al norponiente de la ciudad de Veracruz, la noche de este sábado 20 de diciembre.
Historias recomendadas:
- Recomiendan No Nadar en Playa de Veracruz en Diciembre 2025: ¿Por Qué No es Apta para su Uso?
- Valeria Palacios es Finalista del "World Education Medal"; Es la Primera Veracruzana en Lograrlo
- Dan Último Adiós a Lucero Ramírez, Exreina de Belleza Fallecida en Accidente en Veracruz
LAVR