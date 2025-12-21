Choque en Carretera Federal Fortín-Huatusco Deja Cuatro Lesionados, Entre Ellos un Menor de Edad

Durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre se registró la movilización de grupos de emergencia y cuerpos de seguridad sobre la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura de la curva de Monte Salas. Dicha movilización responde a que el conductor de una camioneta que transportaba sillas de madera perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de concreto que le cayó encima a la unidad.

Estos hechos, que movilizaron a diferentes cuerpos de emergencias y policiacos, se registraron durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre y las labores para retirar el vehículo se extendieron hasta la madrugada del pasado sábado 20 de diciembre. Se informó que de este accidente, al menos cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Al lugar de los hechos acudieron rescatistas primeros respondientes de Fortín y paramédicos de Cruz Ámbar, así como personal de la unidad médica de Fortín, quienes les brindaron atención médica; sin embargo, se dio a conocer que no requirieron traslado. Personal de la Guardia Nacional (GN), división carreteras, se encargó de tomar conocimiento de los hechos y proceder al deslinde de responsabilidades.

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana del viernes 19 de diciembre en la carretera Xalapa-Veracruz con rumbo al municipio veracruzano dejó como resultado una persona fallecida y varios heridos. Los sucesos ocurrieron cerca del kilómetro 043+100, en las proximidades de la conexión con el libramiento de Plan del Río, cercano a Rinconada, que forma parte de Emiliano Zapata. En este lugar, un vehículo chocó contra una camioneta que acabó volcada.

A pocos metros de la escena, se encontró el cadáver de una persona. Las unidades de seguridad y emergencia llegaron al sitio para ofrecer los primeros auxilios a las víctimas y organizar su traslado al hospital más próximo. La Guardia Nacional (GN) División Carreteras interrumpió la circulación vial durante unos minutos.

Con información de Carlos Da Silva y Víctor López | N+

