Incendio se Extiende y Alcanza Vivienda con Familia, Locales y Autos en Medellín, Veracruz

Durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre, se registró un voraz incendio que consumió propiedades y vehículos en la localidad de Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz.

De acuerdo con los hechos, el incendio inició en un local y posteriormente, se extendió hacia las demás propiedades. En total fueron dos los locales afectados y una vivienda, además de dos vehículos.

Una familia de cinco integrantes se encontraba al interior cuando empezaron a escuchar que comenzaba el incendio. Afortunadamente, lograron salir y ponerse a salvo; sin embargo, sufrieron pérdida total de sus enseres y de su vivienda.

Además, se reportó pérdida total también en los locales, sin registro de personas lesionadas. Es de mencionar que en el lugar del incendio, rescataron a dos mascotas.

Se incendia empacadora de cítricos en Cuitláhuac

Se registró un incendio al interior de una empresa empacadora de limones, la cual está ubicada en el kilómetro 24 de la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura del municipio de Cuitláhuac, en la zona centro del estado de Veracruz.

Al sitio acudieron elementos de los Bomberos regionales de Cuitláhuac, y personal de Protección Civil, para realizar los trabajos y sofocar el fuego que calcinó el lugar y a un tractocamión con el que repartían la mercancía.

La Policía Municipal, Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano, acudieron también acordonar la zona. Además, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron la inspección correspondiente.

De este hecho se inició una carpeta de investigación, de los cuales sus causas no han sido esclarecidas. No se reportan personas lesionados ni personas fallecidas.

