200 Viviendas Afectadas por Inundaciones en la Comunidad La Palma en Catemaco, Veracruz

El frente frío 22 en la región de Los Tuxtlas en Veracruz, ingresó acompañado de intensas lluvias. Las precipitaciones incrementaron el nivel de los ríos de respuesta rápida en la zona. El Río La Palma desbordó la noche del lunes 22 de diciembre en la congregación que lleva su nombre en el municipio de Catemaco.

El desbordamiento ya cumplió 24 horas, en esta congregación llamada La Palma, perteneciente al municipio de Catemaco en la región de los Tuxtlas. En la zona ya se implementó el plan DNIII-E por parte del Ejército Mexicano, se espera que las labores continúen porque las lluvias en esta región van a persistir.

Vicente Ceba Cholo, tenía su vivienda al margen del río, la creciente lo dejó sin casa, ya que el inmueble fue arrastrado por la corriente. Así narra el momento en que sucedieron los hechos.

Fue como a la una y media de la madrugada, ya no nos dio tiempo a sacar las cosas. Se lo llevó todo y nos quedamos sin nada. Si la casa se la llevó.

Hasta el momento las afectaciones de estas inundaciones han sido solo materiales

De acuerdo con el Agente Municipal Domingo Faranoni, el saldo de las lluvias en su comunidad fue únicamente de daños materiales.

Afectadas son como 200 casas afectadas, con lodo, lo que más afectó aquí a la comunidad son dos casas que se las llevó, pero en sí todas las demás casas 200 que le comento fueron afectadas, más de un nivel más de un metro del altura el agua.

En zonas más altas del cause los habitantes comenzaron con las labores de limpieza. En uno de los puentes de esta población los troncos y la palizadas bloquearon el cauce del río, voluntarios con el apoyo de maquinaria, trabajaron para retirar toneladas de troncos.

El pronóstico es que las lluvias disminuyan en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Se espera que una vez que comiencen desbloquear el afluente regrese a su nivel.

