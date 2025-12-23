Desfile en Veracruz del 31 de Diciembre 2025: Ruta y Horarios para Despedir El Año Viejo

Ya se acerca el fin de año en Veracruz, por lo que te compartimos cómo se despide el año viejo en el puerto con actividades únicas que solo encontrarás en la región. Entre éstas destacan un desfile para despedir el 2025.

En el estado de Veracruz, hay tradiciones específicas de la cultura, como lo es "El viejo", una actividad que reúne música, caracterización y baile. Derivado de ella, se realizará un desfile despedir el año que ya concluye, con la tradicional danza.

¿A qué hora es el desfile de "El Año Viejo" en Veracruz 2025?

Para despedir el año 2025, se realizará un desfile en punto de las 12:30 pm, en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz. Dicho evento dará inicio en el parque Zamora, para recorrer la avenida Independencia, finalizando en el Zócalo del puerto.

Este desfile se llevará a cabo con la tradicional danza de "El Viejo", con su icónica cultura musical, para despedir el año viejo.

¿Cuál es el pronóstico del clima para festejos navideños 2025 en Veracruz?

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección de Civil de Veracruz, para el próximo miércoles 24 de nochebuena, se esperan lluvias y tormentas aisladas de 5 a 20 mm en promedio en el estado, con máximos de 20 a 50 mm entre las cuencas del Papaloapan a Tonalá.

Además, se prevé viento del Norte, Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa centro y sur, y mayores en áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso. Oleaje de 0.5 a 1.5 metros en las proximidades de la costa.

