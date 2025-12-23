Vuelca Pipa Cargada con Gasolina Tras Caer en Socavón en el Centro Histórico de Veracruz

Durante la noche del lunes 22 de diciembre en la zona del Centro Histórico de Veracruz, específicamente sobre la calle Independencia Norte justo en la parte baja del Puente Morelos. Los reportes indican que durante la noche cuando circula unidad de carga uno de los dos remolques volcó, esto luego de caer en un socavón que se formó sobre la carpeta de rodamiento, justo donde pasan las vías del tren es donde se formó esta oquedad que ocasionó la volcadura de la pipa.

Video Vuelca Pipa al Caer en Socavón en el Centro Histórico de Veracruz Calle Independencia Norte | N+

Fue el segundo remolque de la pipa el que terminó volcado sobre su costado izquierdo, se informó que durante la noche cuando ocurrió ya no se pudieron hacer los trabajos para remolcarla, iniciando las tareas para retirar la unidad hasta las primeras horas de este martes 23 de diciembre.

Noticia relacionada: Pipa de Gas LP Terminó Volcada en Bulevar Mazón López de Hermosillo

Presuntamente en su interior el tanque al interiror del socavón transporta gasolina

Se informó que la unidad de transporte en su tanques trasladaba material peligroso presuntamente gasolina, motivo por el cual se delimitó una perímetro el cual fue asegurado y acordonado para prevenir algún incidente de mayores dimensiones.

El incidente fue bastante aparatoso pero a pesar de esto no se reportaron personas lesionadas, pero si la afectación a la vialidad la cual pues tuvo que ser cerrada en su totalidad para poder efectuar los trabajos requeridos para reducir el riesgo de un accidente con el material al interior del tanque.

En la zona se pudo lograr percibir desde muy tempranas horas el olor a combustible, por lo cual se exhortó a quienes debieran circular por este punto de la conurbación a que extremaran precauciones.

Video Incendio y Volcadura de Pipa Autopista México Tuxpan Huauchinango | N+

El punto donde ocurrió este accidente es una zona donde hay principalmente empresas establecidas, pero también hay una zona de edificios habitacionales muy cerca, motivo que alertó a los cuerpos de auxilio y emergencias quienes se hicieron presentes en el punto para ayudar en las acciones de desfogue y control del gas al interior del contenedor.

En la zona donde volcó este remolque es una zona de bastante pues flujo de trabajadores de la zona portuaria, y la actividad es constante por ellos la determinación de cerrar las calles aledañas por el riesgo del traspaso del combustible de tanque al interior de socavón a otra unidad, lo cual es un riesgo y se requiere de un equipo especializado, se informó que este proceso de trasvase podría durar varias horas durante este día.

Historias Recomendadas:

FPF