"Era un Bebé Muy Inteligente"; Así Recuerdan a Menor Fallecido en Desplome de Aeronave en Texas

Luego de darse a conocer el accidente aéreo en el que hasta el momento se han reportado al menos seis personas sin vida, familiares de un menor de dos años, que también perdió la vida en este accidente, han dejado saber su sentir, como es el caso de Rosa María Franco, abuela del menor, quien dice que aún no asimila la noticia.

Ahorita no nos cae el veinte todavía porque apenas pasó; más tarde la depresión y el dolor de no verlo. Era muy inteligente, tenía mucha inteligencia ese bebé.

Rosa María informó que la aeronave en la que eran trasladados el menor de dos años junto a la madre salió hacia su destino aproximadamente entre las once o doce de la noche y que la noticia les llegó alrededor de las 12:30 de la noche.

En un jet creo que se los llevaron y, cuando estaba él hablando con su esposa, se cortó la comunicación y ya no supimos más; hasta después fue que nos enteramos de la desgracia.

La abuela del menor también mencionó que su nuera, madre del bebé, se encuentra internada y su estado de salud se reporta como grave; sin embargo, hasta el momento no sabe a qué magnitud llega tal gravedad.

No sabemos qué tan grave está, hasta ahora que mi hijo vaya y nos comunique para nosotros enterarnos por medio de él.

Así mismo, se dio a conocer que el menor viajaba hasta la ciudad de Galveston, en espera de un trasplante de una parte de su cuerpo debido al accidente en el que el menor terminó con quemaduras; sin embargo, en el transcurso del viaje, su esposo perdió comunicación con ellos. Rosa manifestó que el menor era muy querido y que sus conocidos lo apreciaban.

En el parque, si usted investiga, toda la gente lo apreciaba, porque ahí es donde se mantenía con sus papás; ellos andaban trabajando y él ahí andaba. Para mí era un angelito, era mi nieto más lindo.

Comerciantes y vecinos muestran apoyo a familia de menor fallecido en Galveston, Texas

Al hogar ubicado en la colonia Emiliano Zapata de Escárcega, en Campeche, han llegado vecinos para mostrar su solidaridad con la familia afectada. En una cajita reciben apoyo económico en el puesto de frutas y raspados en el parque Miguel Hidalgo, donde era común que jugara el pequeñito, y donde, según Heriberto, un comerciante del lugar, menciona que hoy se respira tristeza.

Duele, porque ahí en mi negocio iba seguido. 'Don Beto', me decía; 'Fede', le decía yo. Le regalaba una pelotita o un chilloncito y ya se iba pa su puesto. Nosotros somos prácticamente una familia y, pues, duele por todos.

Comerciantes y amigos muestran su unión a través de cartulinas y decidieron colocar un centro de acopio para ayudar a los afectados. Por la mañana, Edduar de la Cruz, padre y esposo de los accidentados, fue llevado a la capital de Campeche a recibir una visa humanitaria para ingresar a Estados Unidos.

