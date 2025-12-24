Taxista Muere Presuntamente Asfixiado a Bordo de su Vehículo en Vísperas de Navidad en Veracruz

La mañana de este miércoles 24 de diciembre, en vísperas de navidad, el conductor de un taxi con número económico 2437, falleció mientras circulaba por calles de la colonia Lomas de Río Medio, al norte de la ciudad de Veracruz.

Presuntamente, el conductor se encontraba consumiendo alimentos al momento del incidente y habría sufrido asfixia, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. De acuerdo a testigos, el vehículo comenzó a moverse en reversa y terminó impactado contra un árbol.

Al lugar de los hechos, llegaron cuerpos de emergencias quienes solo confirmaron que el hombre que vestía camiseta de color rojo ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la identidad del taxista fallecido.

Un joven de 23 años perdió la vida el pasado sábado 20 de diciembre en el municipio de Huatusco, en la zona montañosa del estado de Veracruz, cuando se trasladaba en una motocicleta. La víctima fue identificada como Iván Gutiérrez Islas.

Los hechos se registraron la noche del sábado en el barrio de la Luz, cuando circulaba cerca de la capilla de este lugar y presuntamente se enredó con una cuerda que vecinos pusieron para cerrar la calle. En ese momento, Iván salió proyectado contra el asfalto, donde quedó tendido y mal herido.

Cuerpos de emergencia le brindaron los primeros auxilios y fue ingresado al hospital Doctor Darío Méndez Lima, donde falleció instantes más tarde. La Fiscalía General del Estado (FGE), tomó conocimiento de los hechos, derivado del fallecimiento del joven de 23 años en Huatusco, Veracruz.

LLZH