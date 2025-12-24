Identifican a Teniente Fallecido en Accidente de Aeronave en Texas; Era de Minatitlán, Veracruz

Víctor Rafael Pérez Hernández, originario del municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, es una de las seis víctimas fallecidas en el accidente aéreo que realizaba una misión humanitaria en Galveston, Texas.

Víctor Rafael, era Teniente de la Marina Armada de México con alrededor de 6 años como parte de la dependencia. Participaba en la asignación del Plan Marina para el traslado de un menor a un hospital de Galveston. A través de la redes sociales, se dieron condolencias y muestras de solidaridad a la familia.

También el Piloto fallecido en el accidente era veracruzano

Luis Enrique Castillo Terrones, fue el Piloto que perdió la vida en el accidente aéreo en Galveston, Texas. Su familia en la comunidad de El Pantano del municipio de Tierra Blanca recibió la noticia, luego de estar desaparecido por aproximadamente 24 horas, se confirmó su localización sin vida.

El padre de Luis Enrique, narra lo triste que fue recibir la noticia del fallecimiento de su hijo en este trágico accidente aéreo.

Cuando me avisaron a mí, me hablaron, fue tan grande la sorpresa que no sabía uno si llorar o gritar o salir huyendo del susto, de la emoción

El Piloto fallecido estaba próximo a ser papá, y ya tenía planes de casarse, según lo cuenta su padre Don Eduardo.

Tenía una esposa que los planes eran de casarse ahorita este año y ya no lo logró, su esposa tiene entre 3 y 4 meses de embarazo

En la casa de Luis Enrique, a la que regresaba en sus vacaciones, su familia se ha reunido para esperar sus restos, en donde serán despedidos y honrados.

