Accidente de Autobús en Cañada de Zontecomatlán, en Veracruz, Deja 8 Muertos; Hay 19 Lesionados
El Gobierno del Estado coordina la atención a un accidente de autobús de la línea Conexión, registrado en una cañada de Zontecomatlán.
Un accidente de autobús de la línea Conexión fue registrado en una cañada de Zontecomatlán, en Veracruz. Al momento se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla. Lamentablemente, la Fiscalía de Veracruz confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de 8 personas.
Información en desarrollo...