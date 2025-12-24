Accidente de Autobús en Cañada de Zontecomatlán, en Veracruz, Deja 8 Muertos; Hay 19 Lesionados

Un accidente de autobús de la línea Conexión fue registrado en una cañada de Zontecomatlán, en Veracruz. Al momento se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla. Lamentablemente, la Fiscalía de Veracruz confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de 8 personas.

Noticias relacionadas: Aparatoso Accidente de Tráiler Causa Afectación Vial en la Autopista 150D en Huiloapan, Veracruz

Información en desarrollo...