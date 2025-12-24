Menor Pierde la Vida al Chocar Contra Camioneta en Córdoba; Viajaba a Bordo de una Motocicleta

Un menor de edad perdió la vida durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en la Quinta Manzana del Barreal en Córdoba, lo que originó una fuerte movilización por parte de autoridades, así como de cuerpos de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas aún no esclarecidas, se impactó contra una camioneta y el fuerte choque provocó que el joven falleciera en el lugar de los hechos.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía Regional arribó al sitio del percance y procedió a realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la identidad del menor que perdió la vida en este accidente no ha sido revelada de manera oficial.

Hombre es atropellado en autopista Orizaba-Córdoba por un tractocamión

La tarde de este miércoles 24 de diciembre, se registró una movilización por parte de autoridades, así como de grupos de emergencias, debido al reporte en el que se reportó el fallecimiento de un hombre a la altura de la excaseta de cobre de Fortín.

De acuerdo con la información obtenida, un hombre perdió la vida al ser atropellado por un camión tipo plataforma. Los hechos ocurrieron cuando el sujeto intentó cruzar sobre la autopista Orizaba–Córdoba, a la altura de los baños de la excaseta de cobro de Fortín, situada en el kilómetro 287+500.

Presuntamente, el conductor de la pesada unidad, por motivos que se desconocen, atravesó el camellón central y una persona que se encontraba caminando sobre el mismo tramo fue arrollada y le causaron lesiones severas.

Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, acudieron al lugar de los hechos, así como personal de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes solo confirmaron que la persona en cuestión ya no contaba con signos vitales.

Se espera que en las siguientes horas sea identificado el sujeto que perdió la vida tras ser arrollado por dicho vehículo. Así mismo, se informó que no se tienen pistas sobre el presunto responsable, ya que después del accidente, la unidad fue abandonada.

LAVR