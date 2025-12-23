Camioneta y Autobús de Pasajeros Chocan en la Carretera Fortín-Huatusco; Se Cerró la Circulación

Durante la tarde de este martes 23 de diciembre, se registró la movilización de parte de cuerpos de emergencia sobre la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura de Coscomatepec, debido al reporte en el que se informaba acerca de un percance automovilístico entre un autobús de pasajeros y un vehículo particular.

Los hechos anteriormente descritos se registraron a la altura del municipio de Coscomatepec, donde un vehículo particular impactó un autobús de pasajeros, provocando el cierre parcial a la circulación por cuestión de varios minutos.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se informe si hubo o no personas que terminaran lesionadas en relación con estos hechos; sin embargo, las autoridades continúan realizando el exhorto a manejar con precaución, ya que ha llovido constantemente en la región y, cuando se dan estas condiciones meteorológicas, suele haber más percances.

Hombre termina con lesiones al chocar contra barda mientras se trasladaba en su bicicleta

Durante la mañana de este martes 23 de diciembre, se registró un accidente donde un ciclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad e impactarse contra una barda en el Callejón de los Cocuyos en Córdoba.

Según los primeros reportes, el sujeto circulaba por la zona cuando, al tomar una curva, perdió el control y se estrelló contra la estructura, lo que provocó severos daños en la llanta delantera de la bicicleta. Tras el impacto, el hombre cayó de manera aparatosa sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, ya que presentaba golpes, principalmente en la cabeza.

