Inundaciones en Catemaco, Veracruz: Activan Operativo de Emergencia en La Palma, ¿Qué Significa?

Luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del pasado domingo 21 de diciembre y las primeras horas del lunes 22, se han dejado ver las diversas afectaciones que causaron en la región de Los Tuxtlas, específicamente en la localidad conocida como La Palma, la cual se localiza en el municipio de Catemaco, Veracruz.

Debido a esta situación, las autoridades dieron a conocer que en dicha localidad se mantienen los trabajos de atención y apoyo con el respaldo de maquinaria pesada y camiones de volteo. Así mismo, fue informado que las labores se llevan a cabo como parte de un operativo con el objetivo de liberar y rehabilitar los accesos a la comunidad.

Estos accesos se vieron afectados por las intensas lluvias que cayeron en la zona durante las últimas horas. Se dio a conocer que también se realizará un censo para conocer el número de familias que sufrieron afectaciones en la localidad de La Palma, perteneciente al municipio de Catemaco, en el estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Temporada Invernal en Veracruz; Se Espera sea Más Fría que en Años Anteriores

¿Continuarán las lluvias en Veracruz?

Según los datos difundidos por la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, se anticipa que la vaguada establecida y fortalecida sobre el suroeste del Golfo de México continúa formándose con la divergencia del viento en las capas superiores de la atmósfera.

Video: Se Registran Fuertes Inundaciones en La Palma, Catemaco

Este fenómeno provocaría que las lluvias y tormentas continúen en los días venideros, lo que podría producir granizo, viento en ráfagas, descargas eléctricas e incluso torbellinos. Los máximos acumulados hasta el jueves 25 se darían en las cuencas bajas de los municipios de Tuxpan a Colipa y de Papaloapan a Tonalá, con la mayor incidencia desde el presente lunes 22 de diciembre.

Historias recomendadas:

LAVR