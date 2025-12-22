Incendio Consume Vivienda de Madera en Fortín, Veracruz; Presuntamente Ocurrió por un Brasero

Durante la tarde de este lunes 22 de diciembre se registró la movilización de Bomberos y cuerpos de emergencias debido al reporte que informaba acerca de un incendio en una vivienda de madera localizada a orillas de las vías del tren en el municipio de Fortín.

Los hechos anteriormente descritos presuntamente ocurrieron cuando una familia se encontraba cenando y se les olvidó apagar un brasero que tenían en el lugar, ocasionando que rápidamente el fuego arrasara con todo lo que estaba a su paso. Se informó que el lugar de los hechos se encuentra en la colonia Crucero Nacional, junto a las vías del tren del municipio de Fortín.

Tren interrumpe momentáneamente trabajos de sofoque de incendio

Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, así como elementos de Bomberos de Córdoba y Bomberos veracruzanos, acudieron hasta el lugar del incidente y, en coordinación, lograron sacar a tiempo a las personas. Se dio a conocer que algunos integrantes de la familia presentaron crisis nerviosa.

Hasta este momento no hay reporte que informe acerca de personas que hayan resultado lesionadas en este incidente. Como se mencionó anteriormente, el domicilio se sitúa al lado de las vías del tren y el paso del mismo interrumpió momentáneamente las labores.

Una vez que el tren siguió su curso y se despejó la zona, los elementos de los cuerpos de bomberos lograron controlar las llamas y se verificó que el fuego estuviera totalmente controlado.

Así mismo, se dio a conocer que el domicilio de madera fue el único que presentó daños materiales y, hasta el momento, no hay reporte alguno que indique si otra vivienda tuvo alguna otra afectación debido al incendio que se registró en dicho inmueble localizado en el municipio de Fortín, Veracruz.

