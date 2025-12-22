Emergencia en Catemaco: Fuertes Lluvias en Veracruz Provocan Inundaciones y Daños a Viviendas

Durante el transcurso de este lunes 22 de diciembre, autoridades han confirmado que se han presentado afectaciones por las recientes lluvias registradas en la región de Los Tuxtlas, debido a que se registró el crecimiento del río en la comunidad de La Palma, localizada en el municipio de Catemaco, en el estado de Veracruz.

Video: Se Registran Fuertes Inundaciones en La Palma, Catemaco

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que se mantiene un reporte de saldo blanco ante dicho panorama. Así mismo, se informó que el afluente se mantiene bajo monitoreo constante, donde se han reportado afectaciones en al menos dos viviendas donde ingresó el agua con lodo.

Es importante señalar que, a través de Protección Civil, se mantiene la vigilancia y el seguimiento de la fluente para atender cualquier contingencia derivada de las precipitaciones registradas en las últimas horas en dicha región.

Protección Civil recomienda realizar evacuación en zonas de riesgo

También es importante señalar que las autoridades están solicitando a la población que se mantenga atenta a las indicaciones emitidas por parte de las autoridades de Protección Civil y, en caso de ser necesario, realicen la evacuación necesaria en zonas de riesgo que han sido señaladas hasta este momento.

Según el reporte que han emitido hasta este momento por parte de las autoridades estatales, actualmente se tiene el reporte de dos viviendas que han sido afectadas. Cabe destacar que las lluvias continuarán según los reportes meteorológicos; por esta razón, las autoridades indican que hay que seguir manteniéndose alerta, sobre todo en la zona de Los Tuxtlas.

Continuarán las lluvias en Veracruz según el pronóstico climatológico

Según la información emitida por Protección Civil, se espera la continuidad de las lluvias y tormentas que podrían traer descargas eléctricas, viento en rachas, posible granizo y en ocasiones torbellinos en los próximos días, con los máximos acumulados hasta el jueves 25 de diciembre.

